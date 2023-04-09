Terör sevici Okan Konuralp, CHP'den aday gösterildi

6'lı koalisyonda Gelecek, DEVA, Saadet ve DP'nin, CHP listelerinden girecek olması partililerin tepkisini çekti. CHP'nin kendi milletvekillerinin dahi aday olamadığı yerde diğer partilere dağıtılan adaylıklar ortalığı karıştırdı.



TERÖR PAYLAŞIMI YAPAN İSMİN VEKİLLİĞİ GARANTİ

HDP ile kol kola giren ve terör örgütü PKK'nın açık desteğini alan CHP, listede marjinal isimleri de es geçmedi. Daha önce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile bir paylaşım yapan Okan Konuralp Ankara 1. bölge 3. sıradan aday gösterildi.

Konuralp, Öcalan'ın fotoğrafını paylaşarak, 'Öcalan'ın yeni fotoğrafı, tarz hiç fena değil...' ifadesini kullanmıştı.

Yine Konuralp'in, 'Öcalan'ın Karayılan'ı tasfiye ettiğini söylemek doğru olmaz.En çok güvendiği isimlerin birini HPG'nin başına getirerek süreci disipline etti.' şeklinde bir paylaşımı da bulunuyor.