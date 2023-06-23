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23 Haziran 2023 Cuma 11:40:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 11:40:00

Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'de terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında "yalnız terörist" olarak nitelendirilen ve silahlı, canlı bomba, suikast tarzı eylem gerçekleştirme arayışında olan bir şüphelinin Bahçelievler'deki bir adreste bulunduğunu tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu terörist A. H. yakalandı.

Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemelerle çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.

BOMBA YAPIMI VE SALDIRI EĞİTİMLERİ DİJİTAL MATERYALLERDEN ÇIKTI

Ekipler, ele geçirilen dijital materyallerde yaptıkları incelemede, DEAŞ silahlı terör örgütünün, militanlarına bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları hazırladığını tespit etti.

Dokümanlarda ise geçmiş dönemde Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili A.H'nin araştırmalarda bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. H. tutuklandı.

Etiketler : terör saldırısı deaş istanbul terörist
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