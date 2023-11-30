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Terör propagandasına geçit yok: TTB Merkez Konseyi görevden alındı
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30 Kasım 2023 Perşembe 21:30:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 21:30:00

Terör propagandasına geçit yok: TTB Merkez Konseyi görevden alındı

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik iftira atmakla ve her fırsatta terör propagandası yapmakla gündeme gelen Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetimi mahkeme kararı ile düşürüldü. TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ağırlanmıştı.

TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı.

Hakim, bu celsede dosyanın karara bağlanacağını belirterek, avukatlara söz verdi.

Avukatlar, Başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi.

Davalıların beyanlarının ardından duruşmaya karar için ara verildi.

Aranın ardından kararını açıklayan hakim, davanın Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usülden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.

Görevden alınan yönetim kurulu yerine, Erzurum, Malatya, Konya, Denizli ve Samsun tabipler odası başkanlarının atandığı öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

TTB Başkanı Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.

Etiketler : TTB yönetimi düşürüldü TSK iftirası Fincancı CHP ÖZGÜR ÖZEL
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