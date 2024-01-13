Terör propagandasına geçit yok! 'Morga 46 ambulans giriş yaptı' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, “Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
DMM, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, "Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı" başlıklı haberlerin dezenformasyon içerdiğini belirtti.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, "Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı." iddiası doğru değildir.
Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluk söz konusu değildir. Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir.
Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.
Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, "Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı." iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 13, 2024
Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluk söz konusu değildir. Hastane,... pic.twitter.com/xq8j6pLeYo
- Son 24 saatte 57 terörist öldürüldü: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!"
- Terör propagandasına geçit yok! 'Morga 46 ambulans giriş yaptı' iddiasına yalanlama
- Başkan Erdoğan, şehit Evcin'in babası ile görüştü
- Başkan Erdoğan'dan şehitlerimizin ailelerine başsağlığı mesajı
- Kedilere eziyet ve örgüt propagandası yapmışlardı: 'C31K' üyesi 5 kişi yakalandı
- Bakan Özhaseki'den, şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü