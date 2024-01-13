Terör propagandasına geçit yok! 'Morga 46 ambulans giriş yaptı' iddiasına yalanlama

DMM, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, "Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı" başlıklı haberlerin dezenformasyon içerdiğini belirtti.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, "Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı." iddiası doğru değildir.

Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluk söz konusu değildir. Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir.

Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.