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20 Şubat 2024 Salı 09:50:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 09:50:00

Terör propagandasına geçit verilmedi!

Kaynak: IHA

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Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şahıslar yakalandı.

Sosyal medya terör örgütü propagandası yapan şahıslar Dem Parti Esenyurt ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan fotoğraf ve posterleri ile şahıslara ait dijital materyal de ele geçirildi.

İstanbul Valiliği, "İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki şahsın yakalanması için çalışma başlatılmıştır. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden Esenyurt'ta 3 adreste arama yapılmıştır. Şahıslar, Dem Parti Esenyurt ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan fotoğraf ve posterleri ile şahıslara ait dijital materyal de ele geçirilmiştir" denildi.

Etiketler : terör örgütü propaganda gözaltı
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