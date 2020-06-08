08 Haziran 2020 Pazartesi 13:38:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 13:47:00
Terör propagandası yapan 9 kişi yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 9'unun yakalandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 9’unun yakalandığını bildirdi.