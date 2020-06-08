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08 Haziran 2020 Pazartesi 13:38:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 13:47:00

Terör propagandası yapan 9 kişi yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 9'unun yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 9’unun yakalandığını bildirdi.

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