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05 Kasım 2022 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 11:45:00

Terör örgütünün dağ kadrosuna 9 çizik birden

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ekim ayı içerisinde toplam 94 terörist etkisiz hale getirildi, 21 terör saldırısı engellendi" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütüne düzenlenen operasyon ve etkisiz hale getirilen terörist sayısını aktardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Ekim ayı içerisinde toplam 94 terörist etkisiz hale getirildi, 21 terör saldırısı engellendi

Ekim ayında; PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8'i büyük, 46'sı orta çaplı olmak üzere toplam 13 bin 326 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 195 operasyon yapılmıştır

PKK'nin silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Aralarında 4'ü liste dışı ve 1'i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist 8'i ölü, 1'i sağ olarak etkisiz hale getirildi

Ekim ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüpheli gözaltına alınmış, 464 kişi tutuklanmıştır

Ekim ayında toplam 21 terör eylemi engellenmiştir

2016' dan günümüze kadar; 2 milyon 705 bin 946 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 531 bin 326, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 611 bin 143 kişidir

Etiketler : İsmail Çataklı terörist operasyon
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