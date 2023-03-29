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Terör örgütüne 'Eren' darbesi! 4 zanlı etkisiz hale getirildi
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29 Mart 2023 Çarşamba 16:32:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 16:32:00

Terör örgütüne 'Eren' darbesi! 4 zanlı etkisiz hale getirildi

Kaynak: IHA

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İçişleri Bakanlığı himayesinde Hakkari'de başlatılan Eren Abluka Sonbahar Kış-5 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Hakkari'de başlatılan Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzm.J.III.Kad.Çvş. Durmuş Ali Uzun operasyonu çerçevesinde, PKK terör örgütü üyesi 4 şahıs etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Buzul Dağları, Alandüz bölgesinde Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzm.J.III.Kad.Çvş. Durmuş Ali Uzun operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı desteğinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopteri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 2'si kadın, 2'si erkek olmak üzere 4 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Kırsalda gerçekleşen arazi arama tarama faaliyetlerinde PKK/KCK terör örgütüne ait sözde kamp alanı ile silah deposunda, 1 adet Doçka tabir edilen 14 milimetre çapta KPWT uçak savar silahı, 1 adet Doçka uçaksavar silahı yedek namlusu, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bin 11 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek, 8 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet sabit telsiz, 1 adet radyo, 1 adet 6'lı güneş paneli ve çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Etiketler : hakkari içişleri bakanlığı eren abluka sonbahar

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