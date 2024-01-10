Terör örgütüne bir darbe daha! 2 PKK'lı öldürüldü
MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2024
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/MJjF1zLHHX
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