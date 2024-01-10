Terör örgütüne bir darbe daha! 2 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!



Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/MJjF1zLHHX