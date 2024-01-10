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10 Ocak 2024 Çarşamba 17:12:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 17:12:00

Terör örgütüne bir darbe daha! 2 PKK'lı öldürüldü

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MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."
Etiketler : pençekilit operasyon PKK
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