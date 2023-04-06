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06 Nisan 2023 Perşembe 17:08:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 17:08:00

Terör örgütüne ait mühimmat bulundu

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Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde bir insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ile terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca, komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla nokta istihbaratına dayalı "Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Şırnak'ın Merkez ilçesi Cudi Dağı Hasena Deresi kırsalındaki arazi arama tarama faaliyetinde, bir insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ile terör örgütü PKK/KCK'ya ait silah deposu tespit edildi.

Aramada 11 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, gaz tabancası, 10 bin 210 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 91 şarjör, 47 EYP düzeneği, 59 ateşleme düzeneği, keskin nişancı dürbünü, 44 telsiz bataryası ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edildi, silah deposu kullanılamaz hale getirildi.

Etiketler : şırnak terör örgütü mühimmat

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