Terör örgütünde çözülme sürüyor... 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünde çözülme sürüyor... 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 - 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 48'e yükseldi."