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Terör örgütünde çözülme sürüyor... 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
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01 Haziran 2023 Perşembe 22:25:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 22:25:00

Terör örgütünde çözülme sürüyor... 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 - 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 48'e yükseldi."

Etiketler : içişleri bakanlığı terör örgütü PKK jandarma
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