Terör örgütünde çözülme sürüyor... 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 - 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 48'e yükseldi."
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