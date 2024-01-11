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11 Ocak 2024 Perşembe 16:12:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 16:12:00

Terör örgütünde çözülme sürüyor! 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : PKKlı teröristler Hudut Karakoluna teslim oldu Irakın kuzeyi
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