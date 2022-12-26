26 Aralık 2022 Pazartesi 23:25:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 23:25:00
Terör örgütünde çözülme sürüyor
Kaynak: AA
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Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatı ile teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatı ile komandolarımıza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
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