Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı
Kaynak: AA
Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü tarafından Karkamış ilçesine 5 roket atıldığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 5 roket, Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
SALDIRIDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI
Gaziantep Valisi Davut Gül, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Karkamış ilçesine 5 roket atıldığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
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