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21 Kasım 2022 Pazartesi 11:59:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 11:59:00

Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

Kaynak: AA

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Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü tarafından Karkamış ilçesine 5 roket atıldığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 5 roket, Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

SALDIRIDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Karkamış ilçesine 5 roket atıldığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Etiketler : gazinantep terör örgütü roket saldırısı
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