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02 Haziran 2023 Cuma 16:21:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 16:21:00

Terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

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Kayseri'de ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

IHA'da yer verilen habere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs yakalandı.

Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından adli işlemlerinin tamamlanması için Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

Etiketler : kayseri jandarma terör örgütü
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