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Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı hakkında karar çıktı
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20 Haziran 2023 Salı 17:15:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 17:15:00

Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı hakkında karar çıktı

Kaynak: IHA

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İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Duran'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Duran'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Etiketler : ibb ibb çalışanı terör şafak duran
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