20 Haziran 2023 Salı 17:15:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 17:15:00
Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı hakkında karar çıktı
Kaynak: IHA
ABONE OL
İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Duran'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Duran'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
- Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette
- Başkan Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti
- Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı hakkında karar çıktı
- Başkan Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti
- Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
- Hudut Kartalları'ndan geçit yok! Sınırda yakalandılar