Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde ağır darbe: 13 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" notu düşülürken, "Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.
- "Kazaya karışan sürücünün yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili süreç takip ediliyor"
- Türkiye'nin "uzay kadrosu"ndaki Hıdır'dan kadınlara tavsiyeler
- ABB Başkan adayı Altınok, EGO'da aktarma ücretini kaldıracaklarını söyledi
- Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde ağır darbe
- İzmir'de taksi şoförü katiline müebbet hapis!
- MOSSAD'a bilgi sattıkları belirlenen 7 şüpheli adliye sevk edildi