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08 Mart 2024 Cuma 11:59:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 11:59:00

Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde ağır darbe: 13 terörist öldürüldü

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Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" notu düşülürken, "Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : msb terör örgütü operasyon
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