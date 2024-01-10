Terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 gözaltı
Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında deliller bulunan 6 şüpheli belirlendi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
- Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi! 20 yaralı
- Fatih Camisi imamının tedavisi normal serviste devam edecek
- CHP'li vekil öğretmenleri küçümsedi... Skandal ifadelere tepki yağdı
- Terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 gözaltı
- TBMM'de Valiler Buluşması... Kurtulmuş açıklamalarda bulundu
- Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı... Beklenen haber geldi