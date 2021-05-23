23 Mayıs 2021 Pazar 18:37:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 18:37:00
Terör örgütü PKK'ya operasyon! 4 depo kullanılamaz hale getirildi
Kaynak: DHA
ABONE OL
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 depo tespit edildi. Depolarla yapılan aramalarda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Eren-4' operasyonu kapsamında Karlıova ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 4 depo tespit edildi.
Teröristlerin depoları kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen el yapımı patlayıcı operasyon bölgesinde imha edildi.