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23 Mayıs 2021 Pazar 18:37:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 18:37:00

Terör örgütü PKK'ya operasyon! 4 depo kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: DHA

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 depo tespit edildi. Depolarla yapılan aramalarda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Eren-4' operasyonu kapsamında Karlıova ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 4 depo tespit edildi.

Teröristlerin depoları kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen el yapımı patlayıcı operasyon bölgesinde imha edildi.

Etiketler : terör örgütü pkk terörist patlayıcı
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