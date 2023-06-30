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Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor! Çok sayıda silah ele geçirildi
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30 Haziran 2023 Cuma 16:52:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 16:52:00

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor! Çok sayıda silah ele geçirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah bulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği, 1 doçka makineli tüfek ve 1 adet 14,5 mm doçka namlusunun ele geçirildiği kaydedildi.

Etiketler : Pençe-Kilit Operasyonu Irak pkk/ypg
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