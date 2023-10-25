VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
25 Ekim 2023 Çarşamba 08:24:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 08:24:00

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1'i turuncu, 2'si gri kategoride aranan 3 teröristin Diyarbakır Lice'de etkisiz hale getirildiğini, 1 teröristin ise Şırnak'ta yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehitlerin kanının yerde kalmadığını vurgulayarak, son teröristi etkisiz hale getirene kadar terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin Lice Kıyıköy kırsalında teröristlerin kaçış istikametlerini engelleyerek bölgeyi çember altına aldığı operasyonda, 3 bölücü terör örgütü mensubu (BTÖ) teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerden "Bedran Hoca" kod adlı Nazım Hikmet Ülgen'in "Terörden Arananlar" listesinde turuncu, "Civan" kod adlı Onur Kamiloğlu ve "Seyit Batman Brüsk" kod adlı Muhammed Gönyeli'nin ise gri kategoride arandığının belirlendiğini kaydetti.

Etiketler : terörist etkisiz getirildi Şırnak'ta yakalandı
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek
Eleştirilere üzülmüyorum

Eleştirilere üzülmüyorum
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Kültür buluşması

Kültür buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX