Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehitlerin kanının yerde kalmadığını vurgulayarak, son teröristi etkisiz hale getirene kadar terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin Lice Kıyıköy kırsalında teröristlerin kaçış istikametlerini engelleyerek bölgeyi çember altına aldığı operasyonda, 3 bölücü terör örgütü mensubu (BTÖ) teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerden "Bedran Hoca" kod adlı Nazım Hikmet Ülgen'in "Terörden Arananlar" listesinde turuncu, "Civan" kod adlı Onur Kamiloğlu ve "Seyit Batman Brüsk" kod adlı Muhammed Gönyeli'nin ise gri kategoride arandığının belirlendiğini kaydetti.

DİYARBAKIR LİCE KIYIKÖY KIRSALINDA,

�� 1️⃣'İ TURUNCU

⬜️ 2️⃣'Sİ GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE 3️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



ŞIRNAK'TA

1️⃣ TERÖRİST YAKALANDI.



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️



Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:

Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye... pic.twitter.com/hyEabfwCh2