İşte operasyonun şifreleri...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı operasyonuyla terör örgütü PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargâhı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed'in, bugüne kadar örgütün sözde askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğu bildirildi.

Terör örgütü YPG Suriye Genel Sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı saldırı ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed, son olarak şubat ayında Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK'ya karşı alçak saldırıları komuta etmiş ve 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi talimatını vermişti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Terör örgütünün Suriye Genel Sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları sırasında TSK'ya karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed, örgüt için hezimete dönüşen harekâtlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. Analistler tarafından Sofi Nurettin'in Suriye'den ayrıldığını değerlendirildi ve bunun üzerine teröristin yerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel bir ekip kuruldu.

IRAK'TA OLDUĞU GİZLİ TUTULUYORDU

Terörist Sofi Nurettin'in yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını takibe alan MİT, terörist Sofi Nurettin'in Irak'a geçtiğini tespit etti.

Ayrıca, yürütülen çalışmalarda, terör örgütü PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için terör örgütü YPG Suriye Sorumluluğu görevinde bulunmuş olan Sofi Nurettin'in Irak'a geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi.

Bunun üzerine, kurulan özel ekip, Sofi Nurettin'in yeni görevi ve Irak'ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Çalışmalarda, terörist Sofi Nurettin'in geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktörün göz önünde bulundurulduğu bildirildi. Profil çalışmasının sonuçları doğrultusunda terörist Sofi Nurettin'in; Gara'da Murat Karayılan ile birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

OPERASYON, ÖRGÜTTE PANİĞE NEDEN OLDU

Terörist Sofi Nurettin kod adlı Halef el Muhammed'in etkisiz hale getirildiği operasyonun, örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi.

Terörist Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesinin yarattığı korku, teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında teslim olan bir terörist; Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğinin kadrolar arasında bir dedikodu şeklinde kulaktan kulağa dolaştığını ancak örgüt tarafından resmi olarak ilan edilmediğini söyleyerek, böyle bir ismin bile etkisiz hale getirildiği bir ortamda genç kadroların kendi hayatlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çare bulamadığını itiraf etti.

MURAT KARAYILAN'IN AKIL HOCASIYDI

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Sofi Nurettin kod Nurettin Halef El Muhammed, 1995'te Van/Başkale kırsalında sözde grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar sözde Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise sözde Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.

2009 yılında, teröristbaşı Murat Karayılan'ın yönettiği terör örgütünün sözde askeri kanadı HPG'nin başına getirilen Sofi Nurettin kod adlı Halef el Muhammed, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticililerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda alçak saldırıyı yönetmişti.

2013 yılında terör örgütü HPG sorumluluğu görevini Cemal kod adlı Murat Karayılan'a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan terörist Sofi Nurettin, 2015-2020 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu. Sözde Suriye Genel Sorumlusu olarak Suriye sınır hattından Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı saldırıların en tepedeki yöneticisi olan terörist Sofi Nurettin, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını yönetti.

Ayrıca, Sofi Nurettin kod adlı Halef el Muhammed, TSK tarafında Gara bölgesinde şubat ayında gerçekleştirilen Pençe-Kartal-2 operasyonu esnasında güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını organize eden en üst düzey sorumlu terörist olarak 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi emrini verdi.

ÖRGÜT AÇISINDAN YIKICI ETKİLERİ OLACAK

MİT ve TSK'nın ortak gerçekleştirdiği operasyonun terör örgütü üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor.

Terör örgütü PKK/KCK yönetimince Irak'ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan, terör örgütü YPG Suriye Genel sorumluluğu görevini yürütmüş olan Sofi Nurettin kod adlı Nurettin Halef El Muhammed'in, Irak'ta faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilmesinin, terör örgütü PYD/YPG'nin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, teröristbaşı Murat Karayılan ile birlikte örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan terörist Sofi Nurettin'in eksikliğinin, terör örgütü üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor.

MİT'in sınır ötesinde terör örgütüne yönelik istihbari ve operasyonel çalışmalarının, en üst düzeyden alt düzeye kadar tüm kadrolar için ne olursa olsun adaletin bir gün tecelli edeceğine dair kuvvetli bir mesaj verdiği vurgulanıyor.