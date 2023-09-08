VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB duyurdu: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
"Açıldığı günden itibaren Zigana Tüneli'nden 880 binin üzerinde araç geçti"
Başkan Erdoğan'dan Taha Akgül'e destek
Elektronik Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak
Liselerde sınavlar test usulü ile değil yazılı yoklama şeklinde yapılacak
Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen Lee Kasırgası'nın hızı 5. kategoriye ulaştı
08 Eylül 2023 Cuma 10:26:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 10:26:00

Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Ferit Yüksel Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel'in etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel'in etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel'i etkisiz hâle getirdi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk ferit yüksel
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX