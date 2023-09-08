Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Ferit Yüksel Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel'in etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel'in etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel'i... pic.twitter.com/ktV4U64FnC
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel'i etkisiz hâle getirdi."
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