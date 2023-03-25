PKK'nın özerklik şartına CHP'den onay...

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'taki seçimleri kazanması durumunda terör örgütü PKK'nın 'özerklik' talebinin yerine getirileceğini açıkladı.



Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından tebrik ve destek mesajları gönderen terör örgütü PKK ile CHP arasındaki pazarlık gün geçtikçe derinleşiyor.

CHP'nin yayın organı Halk TV'de skandal açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, terör örgütü PKK'nın özerklik talebine yeşil ışık yaktı.

"TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRECEK BİR ŞEY"

CHP'li Yunus Emre, Halk TV ekranlarında terör örgütü PKK'nın özerklik talebine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"İktidara geldiğimizde hemen göreceksiniz 'yerel özerklik' şartındaki çekinceleri kaldıracağız. Bu emin olun Türkiye'yi bölecek bir şey değildir. Aksine Türkiye'yi güçlendirecek bir şeydir."

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞLARINDAN KARASU'NUN ŞARTI AKILLARA GELDİ

CHP'li Emre'nin skandal sözleri, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'nun, "Biz helalleşmeye hazırız. Ama öyle kuru kuruya helalleşme olamaz. Helalleşme olacaksa Kürt halkının özgürlüğü tanınmalıdır." sözlerini akıllara getirdi.