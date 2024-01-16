VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin ihracat artışında başı Birleşik Arap Emirlikleri çekti
Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Hukukçular, Gazze'de soykırımla suçlanan İsrail'e yaptırım bekliyor
Terör inleri böyle vuruldu
Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
16 Ocak 2024 Salı 11:45:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 11:45:00

Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 25 şüphelinin terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması TJA içerisinde örgütle bağını kesen, uzaklaşan şahısları örgüte yeniden kazandırmak amacıyla hareket ettiği belirlendi.

Mevcut durumdaki müzahir kitleyi de örgütlenme faaliyetleriyle harekete geçirip zayıflayan örgütsel faaliyetleri yeniden oluşturmayı, taban desteğini arttırmayı ve örgütün tabanını dinamik hale getirmeyi amaçladığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İstanbul'un 11 ilçesi ile 2 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Etiketler : terör örgütü pkk operasyon kadın yapılanması
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX