  • BIST
    1191.96
  • Dolar
    8,5205
  • Euro
    10,1435
  • Altın
    534,8240
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kandil'in iletişim ağı kesildi!
Ekibi, Trump için 6 eyalette oylarla ilgili dava açtı
Meclis Başkanı Şentop'tan Fransa'ya sert tepki
"Ödemeler bugün başlıyor"
Azerbaycan 16 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı
FETÖ firarisi Kamil Yavuz M., Ankara'da sahte kimlikle yakalandı
111 terörist etkisiz hale getirildi
Onlar teröristlerin korkulu rüyası
Haydut Ermenistan bozguna uğradı
Danışmanları brifing verdi: Sonuçların değişmesi zor
Biden seçimlerle ilgili konuştu: 300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz
Trump'tan Biden açıklaması: Daha yeni başlıyor
Başkan Erdoğan imzaladı... MB Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı
Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi... Ulusal muhafızlar sokaklara indi
Avrupa koronavirüsün pençesinde... Salgın bilançosu ağırlaşıyor
Başkan Erdoğan: Tüm zorluklara rağmen başardık
Trump: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim
Bakan Koca'dan İstanbul'daki devlet hastanelerine ziyaret
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Koç aşkta Balık işte kazanacak
Oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan sürpriz proje... Deneyimlerini anlatacak
İstanbul Valiliği mesai saatine ilişkin açıklama yaptı
Üç kardeşe anne oldu
4 adımda enerjinizi artırın
Macron Fransa'yı karıştırıyor! Türklere ırkçı saldırı
07 Kasım 2020 Cumartesi 14:34:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 14:34:00

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın bağlantılarını kuran terörist yakalandı

ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerinden sorumlu olan terörist Adana'da kıskıvrak yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, 2016-17 yıllarında PKK kamplarına gittiğini tespi ettiği 30 yaşındaki İ.K.'nın Adana'ya döndüğünü tespit edince düğmeye bastı. 

Güvenlik güçlerimizin düzenlediği operasyonla teröristbaşı Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yürüttüğü öğrenilen terörist İ.K'yi bulunduğu adreste kıskıvrak yakaladı. İ.K'nin, terör örgütü PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarından  Duran Kalkan'ın örgüt içindeki haberleşme ağını yönettiği ortaya çıktı.

Aynı zamanda İ.K'nın terör örgütü PKK kamp ve çatışma bölgelerindeki fotoğraflarını çekip yine örgüte yakın medya kuruluşlarına servis ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çevremin dörtte biri korona

Çevremin dörtte biri korona
Kalbimden şişlendim

Kalbimden şişlendim
Her parçaya klip çekmeyi düşünüyorum

Her parçaya klip çekmeyi düşünüyorum
Berrak Tüzünataç kalbinin güzelliğini ortaya çıkardı!

Berrak Tüzünataç kalbinin güzelliğini ortaya çıkardı!
Berk Atan'dan rahatlatan 'deprem' açıklaması

Berk Atan'dan rahatlatan 'deprem' açıklaması
Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark

Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark
Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele

Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele

Tuğba Melis Türk aradığı role kavuştu! Zengin rollerinden bıktı köylü oldu

Tuğba Melis Türk aradığı role kavuştu! Zengin rollerinden bıktı köylü oldu
Reklam yüzü oldular

Reklam yüzü oldular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER