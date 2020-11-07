Kandil'in iletişim ağı kesildi!

Adana Emniyet Müdürlüğü, 2016-17 yıllarında PKK kamplarına gittiğini tespi ettiği 30 yaşındaki İ.K.'nın Adana'ya döndüğünü tespit edince düğmeye bastı.

Güvenlik güçlerimizin düzenlediği operasyonla teröristbaşı Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yürüttüğü öğrenilen terörist İ.K'yi bulunduğu adreste kıskıvrak yakaladı. İ.K'nin, terör örgütü PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarından Duran Kalkan'ın örgüt içindeki haberleşme ağını yönettiği ortaya çıktı.

Aynı zamanda İ.K'nın terör örgütü PKK kamp ve çatışma bölgelerindeki fotoğraflarını çekip yine örgüte yakın medya kuruluşlarına servis ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

