Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı

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26 Aralık 2023 Salı 09:01:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 09:01:00

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyonlara devam ediyor.

Etiketler : ankara cumhuriyet başsavcılığı pkk kck operasyon gözaltı
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