Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 5 gözaltı
Kaynak: AA
Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce terör örgütünün üniversite yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis, sosyal medyadaki paylaşımları ve görünür yerlere yazdıkları yazılarla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, üniversitelerde dersleri boykot ettikleri, örgüte eleman kazandırma çabasında oldukları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve örgütün sözde kuruluş yıl dönümü için eylem arayışında oldukları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için sabaha karşı harekete geçti.
Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne getirildi.
Diğer şüpheli Ö.A'yı da yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.
- "Kadına karşı şiddetin nedeni, bahanesi, hafifletici hiçbir unsuru yoktur, olamaz"
- Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
- "Birbirimiz hakkında başkalarıyla değil, birbirimizle konuşmalıyız"
- Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 5 gözaltı
- Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı