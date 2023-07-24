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Terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
24 Temmuz 2023 Pazartesi 20:57:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 20:57:00

Terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Kaynak: AA

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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : Şırnak operasyon PKK/KCK
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