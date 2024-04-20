VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu İstanbul'da yakalandı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten DEM Parti'ye tepki
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "kentsel dönüşüm" çağrısı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 49'a yükseldi
Sur Belediyesinde Atatürk ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakarete soruşturma
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
20 Nisan 2024 Cumartesi 14:34:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 14:34:00

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu Mürsel Durmaz, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Zeynel" kod adlı Mürsel Durmaz'ın, Almanya'dan uçakla İstanbul'a geleceği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, örgütün Avrupa alanındaki eylem ve etkinliklerinde aktif olarak yer aldığı tespit edilen Durmaz'ı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : terör örgütü pkk kck mürsel durmaz
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX