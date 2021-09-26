PKK'dan kaçan 51 terörist saf değiştirdi!

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26 Eylül 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 09:56:00

Terör örgütü PKK'dan ayrılan 51 terörist saf değiştirdi!

Kaynak: AA

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51 teröristin terör örgütü PKK'dan ayrılarak Peşmerge güçlerine katıldığı iddia edildi.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, 51 terör örgütü PKK mensubunun örgütten ayrıldığı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine katıldığı iddia edildi.

51 PKK'LI TERÖRİST SAF DEĞİŞTİRDİ

Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşunda yer alan haberde, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Aşti Koçer'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Koçer, Sincar Dağı'nda terör örgütü PKK'nın 51 mensubunun örgütten ayrıldığını ve Sincar Peşmerge Komutanlığı ile ilişkiye geçtiğini söyledi.

Habere göre, terör örgütü saflarını terk eden 51 PKK mensubu Peşmerge güçlerine katıldı.

Konuya ilişkin IKBY hükümetinden ise bir açıklama yapılmadı.

- PKK, SİNCAR ANLAŞMASI SONRASI IKBY'YE YÖNELİK TERÖR EYLEMLERİNİ ARTIRDI

Terör örgütü PKK, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşma sonrası IKBY'deki terör eylemlerini artırdı.

Sincar Anlaşması'ndan rahatsız olan PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya ve dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor.

IKBY'de yüzlerce köyü işgali altında tuttuğu, barışçıl protestoları şiddete teşvik ettiği ve diplomatik misyonları hedef aldığı belirtilen PKK'nın, Sincar Anlaşması sonrası Peşmerge, polis, memur ve sivillere yönelik artan saldırıları dikkati çekiyor.

Etiketler : Sincar ilçesi IKBY PKK Terör örgütü PKK
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