Terör örgütü PKK'da kaçışlar sürüyor: 4 terörist daha teslim oldu
MSB, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist Habur ve Silopi'deki Hudut Karakollarına teslim olduğunu bildirdi.
Milli Savuma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı teröristin Habur ve Silopi'deki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerine yer verildi.
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2023
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!... pic.twitter.com/TR1UQPkvys
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