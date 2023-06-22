Terör örgütü PKK'da kaçışlar sürüyor: 4 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da kaçışlar sürüyor: 4 terörist daha teslim oldu

Milli Savuma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı teröristin Habur ve Silopi'deki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerine yer verildi.