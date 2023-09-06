MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
06 Eylül 2023 Çarşamba 10:46:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 10:46:00
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Kaynak: AA
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu açıkladı.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2aY27hEJkE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2023
- Orta Vadeli Program açıklanıyor! Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar
- Bakan Fidan'dan Avrupa Birliği mesajı:Vize serbesitesi sürecinde ilerleme bekliyoruz
- Kırıklareli'nden bir acı haber daha!
- Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
- 2023 yazı kayıtlardaki en sıcak yaz oldu
- Mansur Yavaş'tan seçim paniği! Vaatleri havada kaldı