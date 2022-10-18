Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 1 terörist daha terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.