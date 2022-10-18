Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmasıyla, 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 1 terörist daha terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
- Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
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