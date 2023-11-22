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22 Kasım 2023 Çarşamba 08:59:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 08:59:00

Terör örgütü PKK'da büyük çözülme!

Kaynak: Yeni Şafak

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Türkiye'nin SİHA/İHA'larla gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlar terör örgütü PKK/PYD'yi bitme noktasına getirdi. PKK'nın en büyük insan kaynağı olan Irak'taki kamplarından Mahmur'da da isyan başladı. Kamptan kaçışların son zamanlarda yoğunlaştığı PKK'ya katılımın neredeyse sıfıra indiği belirtiliyor.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlediği seri operasyonlar örgütü tükenme noktasına getirdi. Yurt içinden ve yurt dışından örgüte katılımın neredeyse sıfıra inmesiyle, militan bulmakta zorlanan PKK, Suriye ve Irak'taki yerel halkı örgüte katılmaya zorluyor. Çocuk yaştaki insanlara uygulanan baskının ardından Mahmur'da isyan başladı.

Yeni Şafak'ın haberine göre terör örgütünün sözde üst düzey yönetimine Mahmur'dan gönderilen notlar örgütün içinde düştüğü durumu ortaya koydu. Notlarda, Mahmur kampından kaçışların son dönemde yoğunlaştığı, örgüt güdümünde düzenlenen eylem ve etkinliklere ise katılımın oranının azaldığı vurgulandı.

KALKAN OLMAK İSTEMİYORLAR

PKK'nın Irak'taki kamplarından olan Mahmur'da Türkiye'nin SİHA'larla teröristleri tek tek avlamasının ardından başlayan isyanda, yerel halk, örgüte kalkan olmayı reddediyor. Suriye'deki Arap aşiretler de bir süre önce PKK'ya isyan bayrağı açmıştı.

KIRSALDAN İKNA KADROLARI GELDİ

Kampta yaşayan yerel halkın büyük çoğunluğunun fırsat bulmaları halinde kamptan kaçarak Türkiye'ye ve Avrupa'ya geçiş arayışında olduğu ortaya çıktı. Kamptan kaçışları engellemek, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla sözde Mahmur kampı yönetimi tarafından örgütün kırsal kadroları arasından 3'er kişilik ikna gruplarını görevlendirildi. İkna timleri güvenlik birimlerince de tespit edildi.

GÖRÜNMEZ OLACAKLAR

Yerel halk tarafından Mahmur'da istenmeyen PKK'nın yeni bir yol denediği de ortaya çıktı. Mahmur kampının örgüt mensuplarınca kullanılmasına ilişkin yapılan toplantıda, örgüt unsurlarının kamp içerisinde daha az görünür hale geleceği ve tünellerde varlığını sürdürmesinin kararlaştırıldığı belirlendi. Örgüt, iç iletişimi de kamptaki güvenilir kişiler ve işbirlikçiler üzerinden sağlamayı kararlaştırdı.

Etiketler : terör örgütü pkk operasyon çözülme
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