06 Mayıs 2021 Perşembe 10:43:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 10:43:00
Terör örgütü PKK için yolun sonu geliyor... "Bu yıl örgütte kaçış yılı"...
Alkol kısıtlaması, görüntü alınmasının engellenmesi tartışılıyor. 17 günlük kapanma süreci nasıl yönetiliyor?
İmamoğlu'nun "Eli bağlı mağdurum" soruşturması gerçek mi?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Özel'e konuk oluyor.
Belkıs Kılıçkaya moderatörlüğünde,
24 Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu soracak bakan Soylu cevaplayacak...
24 Özel, 6 Mayıs Perşembe 21.00'de 24'te.
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