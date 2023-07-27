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27 Temmuz 2023 Perşembe 11:39:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 11:39:00

Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni gözaltına alındı

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Adıyaman merkezli operasyonda, terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni Hüseyin Ok yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, haklarında Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride arama kaydı olan terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok ile Arzu Ok gibi birçok örgüt mensubu ve Kandil bölgesiyle irtibatlı olduğu, örgüt ile şehir yapılanması arasındaki bağı sağladığı değerlendirilen Hüseyin Ok'u Diyarbakır'da gözaltına alıp Adıyaman'a getirdi.

Sabri Ok'un yeğeni, Arzu Ok'un da kuzeni olan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

27 Ocak'ta yapılan operasyonda, PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Mehmet Ok tutuklanmıştı.

Etiketler : İl Jandarma Komutanlığı PKK elebaşları Sabri Ok
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