Terör örgütü mensupları sınırda yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 4'ü de PKK/KCK/PYD mensubu olmak üzere 13 şahıs yakalandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudutlarda yasa dışlı geçişe karşı mücadelesi sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsın yakalandığı belirtildi.
Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 4'ünün de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
- Bakan Bilgin: Vergi dilimleri için çalışma yapılıyor
- Bakanlar, Antalya'da sel bölgesindeki çalışmaları inceledi!
- İstanbul'da siber suçlara operasyon: 16 gözaltı
- Dışişleri Bakanlığı: Kıta sahanlığımızda iznimiz olmadan arama faaliyeti söz konusu değil
- Bakan Soylu: Devlet asla müsamaha göstermeyecektir!
- Orta gelirliyi ev sahibi yapacak projede sona gelindi