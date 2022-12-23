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23 Aralık 2022 Cuma 16:33:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 16:33:00

Terör örgütü mensupları sınırda yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 4'ü de PKK/KCK/PYD mensubu olmak üzere 13 şahıs yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudutlarda yasa dışlı geçişe karşı mücadelesi sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsın yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 4'ünün de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terör örgütü pkk fetö
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