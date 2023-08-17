Terör örgütü köşeye sıkıştı! İHA ve SİHA'lar kabus gibi çöktü
Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin terörle mücadelesi taviz vermeden hem yurt içinde hem de yurt dışında aralıksız sürüyor. İtirafçı olan PKK'lı terörist örgütün düştüğü çaresizliği ortaya koydu. Örgütün eleman bulamadığını, Avrupa'da arayışta olduğunu belirtti. İtirafçı, İHA ve SİHA'ların örgütün kabusu olduğunu da söyledi. Terörist, sinyal kesici ve füze sistemleri arayışında olan örgüte, Batı'dan uzman desteği sağlandığını da öne sürdü.
Terör örgütü PKK, yapılan başarılı operasyonlarla iyice köşeye sıkıştı.
İstanbul'da yürütülen terör soruşturmasında, Y.D. isimli terörist itirafçı oldu. Terörist, örgütün gençlik yapılanması YPS'ye eleman bulunamadığını belirtti.
Örgütün bu sebeple Avrupa ülkeleri üzerinden yeni planlar kurduğu ortaya çıktı.
Kampta eğitilen teröristler örgüte eleman bulmak için Avrupa'ya gidiyor
İtirafçının iddiasına göre; örgüt deşifre olmayan teröristleri önce Kuzey Irak ve Suriye'de 3'er aylık eğitim kampına alıyor.
Ardından örgüt üyeleri Avrupa'ya gönderiliyor ve 4'er kişilik YPS birimleri oluşturuluyor. Örgüt üyelerinin ayrıca kültürel etkinlik adı altında Avrupa ülkelerinde birkaç günlük organizasyonlar düzenledikleri belirlendi.
Bu organizasyonlarda örgüt propagandası yapılarak yeni eleman kazandırılmaya çalışıldığı ifade ediliyor.
PKK'NIN İHA VE SİHA KABUSU
İtirafçı terörist ifadesinde, İHA ve SİHA'ların da örgütün kabusu olduğunu dile getirdi.
PKK'nın SİHA operasyonlarına karşı sinyal kesici ve füze sistemleri geliştirmek istediğini ifade etti.
Örgüte bu sebeple, ABD ve Avrupa ülkelerinden mühendis ve uzman personeller geldiği öne sürülüyor.
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