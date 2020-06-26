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26 Haziran 2020 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 16:04:00

Terör örgütü her sıkıştığında aynı oyunu sahneliyor

Kaynak: AA

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TSK'nin son dönemdeki başarılı operasyonlarıyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK, her harekat döneminde sivil hedeflerin vurulduğuna yönelik iddiaları, sahte görüntü ve fotoğraflarla servis ederek algı oluşturmayı amaçlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Pençe-Kaplan başta olmak üzere son dönemdeki başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkıştırılan terör örgütü PKK, sahte fotoğraf ve görüntülerle, sivil hedeflerin vurulduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışıyor.

TSK'nin başta Pençe-Kaplan Operasyonu olmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik faaliyetleri başarıyla devam ediyor.

Operasyonlardaki başarılar nedeniyle köşeye sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlanırken, teröristler çeşitli iftiralarla bu operasyonları karalamaya çalışıyor.

Özellikle sosyal medyadan ve kendilerine yakın bazı basın-yayın organlarından yalan haber ve görüntüleri yaymaya çalışan terör örgütü, bu algı oyununu her operasyon döneminde tekrarlıyor.

Son günlerde sosyal medyada yayımlanan ve sivillerin hedef alındığına yönelik yalan haber ve görüntüler de yine aynı oyunun parçası olarak görülüyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedefleri tam isabetli atışlarla yerle bir edildi

AA muhabirinin konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, tüm operasyonların gerek planlaması gerekse icrası büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Hedefler adeta "kuyumcu hassasiyetiyle" belirlenip vurulurken masum sivillerin, tarihi eserlerin, çevrenin, dini ve kültürel yapıların korunması öncelik taşıyor.

Bunun bir örneğinin Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk’taki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kartal Harekatı'nda yaşandığını hatırlatan yetkililer, vurulan bazı kritik hedeflerdeki ağır zayiat sonrasında teröristlerin sivil halkı canlı kalkan yapmak için köylerden toplamaya başlaması üzerine sivil halka zarar vermemek için bazı atışların iptal edildiğini belirtti.

Harekat merkezindeki detay

Gerek Bahar Kalkanı gerekse diğer harekatların yönetildiği harekat merkezlerinden zaman zaman paylaşılan görüntülerde ise bununla ilgili bir detay da dikkat çekiyor.

Harekat merkezlerindeki panoda "Atış yapmadan önce dikkat edilecek hususlar" başlığıyla yer alan yazı da bu hassasiyeti ortaya koyuyor. Söz konusu yazıda, "Havada uçak, İHA/SİHA ve helikopter var mı? Hedef yakınında dost birlik var mı? Hedef yakınında sivil yaşam var mı? Hedef yakınında cami, kilise, ibadethane ve tarihi yapı var mı? Bu hususlar kontrol edildikten sonra atış yapılacaktır." uyarıları yer alıyor.

"Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır"

Tüm operasyonlarda olduğu gibi "Pençe-Kaplan Operasyonu’nda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan yetkililer, "Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin uluslararası hukuka uygun olarak kararlılıkla devam ettiğini dile getiren yetkililer, "‬Harekatta tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak şekilde yürütülüyor. Kullanılan silah ve mühimmat dahil, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun sürdürülüyor. Sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. Sivil ve masum kişiler ile çevre, tarihi eserler, dini ve kültürel yapılar asla hedef alınmıyor. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır" ifadelerini kullandı.

"Bu tamamen bir algı operasyonudur"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Kayseri'deki temasları kapsamında yaptığı konuşmada, Mehmetçiğin gerek Suriye'nin gerekse Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonları bazı mihrakların "Türkler, Kürtlere saldırıyor" şeklinde lanse etmeye çalıştığını hatırlatmıştı.

Bunun kesinlikle doğru olmadığını ve bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını kaydeden Akar, "Bazı ahlaksızlar buradaki mücadeleyi çarpıtmak ve bazı mihrakların heveslerini gerçekleştirmek için bir manivela olarak kullanıyorlar. Bu konuda herkesin çok dikkatli olması, bunlara pabuç bırakmaması lazım." şeklinde konuşmuştu.

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