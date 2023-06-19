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Terör örgütü FETÖ yöneticisi Zekeriya Cerit, tutuklandı
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19 Haziran 2023 Pazartesi 19:53:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 19:53:00

Terör örgütü FETÖ yöneticisi Zekeriya Cerit, tutuklandı

Kaynak: IHA

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FETÖ terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriya Cerit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi firari şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, 17 Haziran'da düzenledikleri operasyonda, Türkmenistan'da örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren ve gri kategoride aranan Zekeriya Cerit'i yakaladı.

Terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün yurt dışı yapılanması ve terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından Zekeriya Cerit, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler : fetö zekeriya cerit emniyet
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