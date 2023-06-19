Terör örgütü FETÖ yöneticisi Zekeriya Cerit, tutuklandı
Kaynak: IHA
FETÖ terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriya Cerit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi firari şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, 17 Haziran'da düzenledikleri operasyonda, Türkmenistan'da örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren ve gri kategoride aranan Zekeriya Cerit'i yakaladı.
Terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün yurt dışı yapılanması ve terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından Zekeriya Cerit, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Terör örgütü FETÖ yöneticisi Zekeriya Cerit, tutuklandı
- İletişim Başkanlığı, 'Hatay Özerk Yönetimi kuruldu' iddiasını yalanladı
- Bakan Tunç'tan kiralara zam sınırı hakkında açıklama: Uzaması için çalışıyoruz
- AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Efkan Ala atandı
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Kiralarla ilgili şikayetleri yakından takip ediyoruz
- AYM'den HDP kararı