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23 Nisan 2023 Pazar 07:47:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 07:47:00

Terör örgütü elebaşı Salih Müslim: SİHA'lar üstümüzde dolaşıyor, Erdoğan'dan kurtulmalıyız

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Terör örgütü PKK/PYD elebaşlarından Salih Müslim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlardan yıprandıklarını itiraf etti.

Müslim, "Son zamanlarda Halep'in kuzeyinde Azez'de, Afrin'de falan çok yoğun saldırılar var. Drone'lar da zaten hep üstümüzde dolaşıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda 'özgürleşeceklerini' iddia eden Müslim, "Birey bakımından hem de topluluk bakımından özgürlükler bu da zaten demokrasinin bir gereğidir. Muhakkak bütün güçlerin katılması gerekiyor, en başta da özerk yönetimin katılması gerekiyor. Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da. Bir an önce faşizmden kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum" dedi. Türkiye'nin, terör örgütü PKK yönetici kadrosuna başarılı operasyonların aralıksız devam ettiğini ve kendilerini korku sardığını itiraf eden terörist başı Duran Kalkan da, "MİT, PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber oldu. Saldırılarını devam ettiriyor. Her gün ölülerimiz var. Hem de onlarca" diyerek örgütün içinde bulunduğu hezimeti ortaya koymuştu.

Etiketler : terörist salih müslim siha iha erdoğan
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