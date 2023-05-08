VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Bunlara vatanımızı böldürtmeyeceğiz
"Yatırım alanlarını depremzede illerimizde belirledik"
"Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek"
Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'ne tepki
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Arap dünyasından şarkılı destek!
08 Mayıs 2023 Pazartesi 08:59:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 08:59:00

Terör örgütü DHKP-C'nin "hacker"larına yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü DHKP-C'nin siber yapılanmasına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 42 kişiden 33'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü DHKP-C'nin siber yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü SİBER Daire Başkanlığınca çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucu "RedHack" (Red Hackers Association R.H.A.) ve "Kızıl Hackerlar" isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, örgüt mensuplarınca sahte nick/hesap kullanılarak yetkisiz erişim eylemlerini Zone-H (zone-h.org) adlı internet sitesinde yayınladıkları ve 10 bin 17 internet sitesine yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu internet sitelerinden 450'sinin, Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğu belirlendi.

Grupların, "kamu kurum ve kuruluşlarına ait internet sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirmek suretiyle devlet güvenliğine ilişkin bilgileri ele geçirmek veya kısmen zarara uğratmak amacıyla çalıştıkları" belirtildi.

Şüphelilerin, "kanunun suç saydığı fiilleri işleme kastıyla suç örgütü kurdukları, örgütün yapısı, sahip olduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli olduğu, örgüt mensuplarının, hiyerarşik yapıya uygun olarak emir komuta zinciri içerisinde hareket ettikleri, eylemlerinin süreklilik arz ettiği" tespitleri yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 33'ü Ankara merkezli 19 ildeki operasyonlarda gözaltına alındı.

Etiketler : ankara emniyeti kamu kurumları internet sitesi hacker siber saldırı operasyon
36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama

36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama
Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi

Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi
Kerem Bürsin diyar diyar geziyor

Kerem Bürsin diyar diyar geziyor
Evine piyano aldı

Evine piyano aldı
Bebeğinin odasını gösterdi

Bebeğinin odasını gösterdi
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular
Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu

Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu
Sokaktan stüdyoya

Sokaktan stüdyoya
Eski halinden eser yok

Eski halinden eser yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX