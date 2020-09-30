DEAŞ talimatlarını itiraf etti

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte örgüt adına aktif faaliyetlerde bulundukları iddia edilen tutuklu İ.K. ve E.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık İ.K, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek, terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğunu ve DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

Liseden tanıdığı A.Ü. ve arkadaşlarının, kendisini terör örgütü DEAŞ'a yönlendirdiğini ve ilk olarak emirliğini E.M'nin yaptığı "Meydan grubu" içerisinde bulunduğunu anlatan İ.K, 2019'da Telegram programı aracılığıyla Suriye'deki örgüt mensuplarıyla görüştüğünü ve bu konuşmayı "Ebu Hamza" kod adlı Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in verdiği adresten gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sanık İ.K, 2019'un yaz aylarında Adana'da DEAŞ ile bağlantılı "Yamaçlı Grubu" sohbetlerine gitmeye başladığını ve burada birçok örgüt mensubuyla tanıştığına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Yamaçlı Grubu'ndaki kişiler bana Mahmut Özden'in terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye emiri olduğunu söyledi. Örgüt içerisinde bize Suriye ve dışarıda bulunan örgütün üst düzey yöneticileriyle sadece Mahmut Özden üzerinden irtibata geçildiği söylendi. Türkiye'nin birçok ilinden örgüt üyelerinin Suriye'deki üst düzey DEAŞ yöneticileriyle görüşmek için Mahmut Özden'den bizzat izin aldıklarını öğrendim. Mahmut Özden, izin aldıktan sonra görüşmek isteyen örgüt mensubuna Telegram kanalı adresini veriyor, aralarında oluşturdukları şifreleme sistemiyle konuşuyorlardı."

"ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ, ÖZDEN'E TALİMATLAR GÖNDERİYORDU"



Sanık İ.K, "Yamaçlı Grubu"nda düzenlenen sohbetlere bir yıl boyunca katıldığını, bunların Özden'in evinin alt katında yapıldığını bildirdi.

Örgütsel ders ve sohbetlerin Özden ve DEAŞ üyesi 3 kişi tarafından yapıldığını belirten İ.K, şöyle devam etti:

"Suriye'deki örgütün üst düzey yöneticileri Mahmut Özden'e örgüt talimatının yer aldığı, altında terör örgütü DEAŞ'ın mührü bulunan yazılı talimatlar gönderiyorlardı. Altında DEAŞ mührü bulunan bu talimatlar gerçek olup, neler yapılması ve nelere uyulması yönünde gelen talimatlardır. Ders ve sohbetler 2 aşamalı yapılmaktaydı. Birinci aşama örgüte yeni katılan kişilere, ikinci aşama örgüt içerisinde eski olan DEAŞ'ın fikir ve düşüncelerini benimseyen kişilere yapılıyordu."

Sohbetlerde Özden'in, "DEAŞ adına tebliğ yaparak örgüte elaman kazandırmamızın yeryüzünde yapacağımız her şeyden daha hayırlı olacağını söylemişti." dediğini kaydeden İ.K, şu ifadeleri kullandı:

"Mahmut Özden, Suriye'den kendisine talimat geldiğini, örgütün paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Örgüt için 'Yamaçlı grubu' içerisinde para toplanırdı. Toplanan paralar Mahmut Özden aracılığıyla Suriye'de bulunan örgüt mensuplarına gönderilirdi. Bu paranın bir kısmının Suriye'ye terör örgütü DEAŞ'a katılan, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve cezaevinde bulunanların ailelerine yardım olarak verildiğini duydum."

"ADANA'DA BEKÇİLERE VE TURİSTİK BİR OTELE EYLEM YAPILMASI PLANLANDI"



Sanık İ.K, Mahmut Özden'in talimatıyla "Yamaçlı Grubu"nun faaliyet gösterdiği bölgede silahlı saldırı, bıçaklama, tehdit ve darp gibi olayların örgütün silahlarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Adana'da gerçekleştirilen eylemler örgüte ait silahlarla yapılıyordu. Örgütte kalaşnikof, thomson, tabanca ve otomatik av tüfeklerinin bulunduğunu grup içerisinde herkes konuşmaktaydı. Bu silahlar Mahmut Özden'in kontrolündeydi ve yerlerini Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden biliyordu. Ayrıca örgüte eleman aktarım faaliyetini Hamza Özden yapıyordu. Hamza, DEAŞ için Suriye'ye gidecek örgüt mensubuna geçiş güzergahı ayarlıyordu. Hamza Özden örgüte katılanları Suriye'de DEAŞ'a biatlı olan R.B'ye gönderiyordu. Örgüte katılımı Suriye'de R.B. sağlıyordu."

Örgütün planladığı eylemleri de anlatan İ.K, şunları kaydetti:

"Mahmut Özden'e 2019'un nisan veya mayıs aylarında yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından 'ayda bir defa eylem' yapılması yönünde DEAŞ mühürlü yazı gönderildi. Bu talimat doğrultusunda 'Yamaçlı Grubu' tarafından Adana'da bekçilere ve turistik bir otele eylem yapılması planlandı. Turistik otel basılarak oteldeki yabancı turistler rehin alınacaktı. O dönem Suriyeli fırıncılara tehdit ve darp suçlamasıyla 'Yamaçlı Grubu'na yönelik operasyon yapıldı. Mahmut Özden'in de bulunduğu çok sayıda grup üyesi tutuklandı. Bundan dolayı bekçilere ve turistik bir otele yönelik planlanan eylem yapılamadı. Bu eylemler örgüt üyesi A.A, M.K, G.K, U.G. ve H.K. tarafından gerçekleştirilecekti. O dönem normalde DEAŞ ilkelerine göre erkek örgüt mensuplarının sakallarını kesmeyip uzatmaları şartken, bu kişiler sakallarını keserek farklı bir fiziki görünüm içerisine girmişlerdi."

Örgütteki faaliyeti nedeniyle pişman olduğunu ifade eden İ.K. ile diğer sanık E.M'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.