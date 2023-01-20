Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden biri olan, geçmiş dönemde sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olarak görev yapan terörist yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden bir iolduğu geçmiş dönemde sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olarak görev yaptığı, eylem grupları içerisinde yer aldığı yönünde tespitler bulunan H.A. isimli şüpheli yakalandı.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İzmir'e son 20 yılda 112,9 milyar liralık yatırım kazandırıldı
- "İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
- Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
- Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
- Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar