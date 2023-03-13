Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Kasım Güler 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Güler ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunması için söz verdi.

Önceki celselerdeki savunmalarını tekrarlayan Güler, örgütte yöneticilik yapmadığını savundu. Güler, sağlık sorunları da olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 21 yıl, "nitelikli silah bulundurma" suçundan da 9 yıl hapis ile 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

İDDİANAME



MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Takibe alınan Güler, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler, hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" hapis talebiyle iddianame hazırlamıştı. Silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlenen Güler'in 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı tespit edilmişti.