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05 Aralık 2022 Pazartesi 13:11:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 13:11:00

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Güler'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Kaynak: AA

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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Güler hakkında hazırlanan mütalaada, sanığın DEAŞ'ın Türkiye'ye karşı planladığı eylemlerde karar merciinde bulunması nedeniyle "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılması istendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in yargılandığı davada, esas hakkında mütalaa açıklandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Güler ile avukatı katıldı.

MİT, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkında mütalaayı sunması için Cumhuriyet Savcısı Emre Giray Görmez'e söz verdi.

Mütalaaya göre Güler, Afganistan'da radikal gruplara katıldı, bir süre sonra Türkiye'ye dönünce yasa dışı faaliyetleri nedeniyle tutuklandı.

Tahliye edildikten sonra yasa dışı yollardan Suriye'ye geçen ve silahlı terör örgütü DEAŞ'a katılan Güler, 2014'te örgütte sözde askeri birlik sorumluluğuna getirildi.

Kendisine bağlı yaklaşık 150 örgüt mensubu bulunduğu tespiti yapılan Güler, Suriye'nin Tel Hemis ve Tel Brak bölgesinde girdiği çatışmalarda bacağından yaralandı.

İyileştikten sonra DEAŞ'ın hastane güvenlikçisi olarak örgütsel faaliyetini sürdüren Güler, 2017'de sözde Türkiye vilayeti şura heyetinde görevlendirildi, bir yıl sonra da sözde "Türkiye emiri" olarak atandı.

Bu dönemde Türkiye'ye yönelik eylemler planlayan Güler, DEAŞ üst yönetimine bağlı oluşturulan Rusya, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren faruk ofisinin kurulmasıyla sözde Türkiye vilayeti ve faruk ofisinin finans sorumlusu oldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

DEAŞ'ın Türkiye'ye karşı yaptığı ve yapmaya çalıştığı eylemlerde karar merciinde bulunması nedeniyle Güler'in "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçunu işlediğine dikkat çekilen mütalaada, bu kapsamda sanığın "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ayrıca "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan 8 yıl 5 aydan 26 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen Güler'in, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı istendi.

Sanık Güler ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Etiketler : terör örgütü deaş müebbet kasım güler
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