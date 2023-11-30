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30 Kasım 2023 Perşembe 11:17:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 11:17:00

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadısı operasyonla yakalandı

Kaynak: IHA

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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadısı olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren şüpheli Kırşehir'de yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde sözde kadı olarak çok sayıda infaz emri veren şahıs Kırşehir'de yakalandı.

IHA'da yer verilen habere göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin ve mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipleri, geçmiş yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde kadı olarak çok sayıda infaz emri verdiği tespit edilen A.J.H. ile beraber örgüt içerisinde sözde asker olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.S. ve E.V.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : terör örgütü deaş kırşehir operasyon
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