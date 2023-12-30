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30 Aralık 2023 Cumartesi 08:13:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 08:13:00

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-38 Operasyonu'nda 189 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-38 Operasyonu'nda, 189 zanlının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 189 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."

Etiketler : ali yerlikaya deaş terör örgütü kahramanlar operasyonu
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