VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
30 milyon lira değerinde binlerce sahte parfüm ele geçirildi
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 97'ye çıktı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-27" operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
Türk Telekom eSüper Lig'de Büyük Final, dev heyecana sahne oldu
Yılın ilk çeyreğinde otomotiv üretimi yüzde 3 artışla 377 bin 70'e yükseldi
Polise silah doğrultan CHP'li müdür tutuklandı!
21 Nisan 2024 Pazar 13:51:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 13:51:00

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-27" operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Bozdoğan-27" operasyonunda 36 zanlı yakalandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirisine göz açtırmayacaklarını ve güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen "Bozdoğan-27" operasyonunda 36 şüphelinin yakalandığını belirtildi.

İstanbul'da sosyal medya platformu X hesabı üzerinden finans faaliyetleri yürüten kişiye para gönderdikleri ve terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 zanlının gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, Kayseri'de de geçmiş dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten, örgütte yaralananlara ilaç ve malzeme temin eden 5 şüphelinin yakalandığını belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten İzmir'de 14, Eskişehir'de de 2 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Operasyonlar sonucu pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi.

Etiketler : terör örgütü deaş operasyon şüpheli
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX