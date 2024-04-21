Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-27" operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirisine göz açtırmayacaklarını ve güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen "Bozdoğan-27" operasyonunda 36 şüphelinin yakalandığını belirtildi.

İstanbul'da sosyal medya platformu X hesabı üzerinden finans faaliyetleri yürüten kişiye para gönderdikleri ve terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 zanlının gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, Kayseri'de de geçmiş dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten, örgütte yaralananlara ilaç ve malzeme temin eden 5 şüphelinin yakalandığını belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten İzmir'de 14, Eskişehir'de de 2 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Operasyonlar sonucu pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi.